Saudia Technic e Embraer Serviços assinam MoU na área de manutenção e treinamentos

A Embraer informou nesta segunda-feira, 5, que a Saudia Technic e a Embraer Serviços & Suporte assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para iniciar colaboração em atividades de manutenção e treinamento. Segundo a empresa, o MoU tem como objetivo aprimorar a cooperação em ambas as áreas, tanto na Aviação Comercial, com foco na família de jatos E2, quanto na Aviação Executiva.

“Com esse Memorando de Entendimento, embarcamos em uma jornada de colaboração e crescimento. A indústria aeroespacial na Arábia Saudita está prosperando e, juntamente com a Embraer Serviços & Suporte, estamos preparados para fazer avanços notáveis. Esta parceria irá nos impulsionar para novos horizontes, moldando o futuro da aviação comercial e abrindo caminho para a excelência em manutenção”, destaca Fahd Cynndy, CEO da Saudia Technic, em nota.

“Estamos muito satisfeitos em assinar um amplo Memorando de Entendimento com a Saudia Technic. O Reino da Arábia Saudita tem uma das indústrias aeroespaciais que mais cresce no mundo, e a Embraer Serviços & Suporte está bem posicionada para avançar na região”, afirma Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

A Saudia Technic, uma subsidiária do Grupo Saudia, é uma fornecedora de manutenção, reparo e revisão (MRO) de aviação com um rico legado desde 1959. Com mais de 5,6 mil funcionários e uma rede de mais de 100 locais em todo o mundo, a Saudia Technic oferece serviços em linha, base, componentes e motores para toda a indústria da aviação.

O acordo foi firmado nesta segunda no World Defense Show 2024, evento que é realizado em Riad de 4 a 8 de fevereiro.

