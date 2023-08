Saudi Aramco tem queda no lucro no 2º trimestre, a US$ 30,08 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 7:13 Compartilhe

A estatal saudita Saudi Aramco teve queda no lucro líquido no segundo trimestre, a US$ 30,08 bilhões. Em igual período do ano passado, ela havia lucrado US$ 48,44 bilhões, e o resultado mais recente foi influenciado pelos preços mais baixos do petróleo, bem como por margens mais fracas no refino e no setor de químicos.

A companhia saudita informou nesta segunda-feira (7) que pretende distribuir dividendos vinculados a seu desempenho ao longo de seis trimestres, com a primeira rodada de distribuição de cerca de US$ 9,9 bilhões no terceiro trimestre. Para o segundo trimestre, afirmou que será pago dividendo de US$ 19,5 bilhões.

No segundo trimestre de 2022, os resultados da petroleira haviam sido puxados pela forte alta nos preços do petróleo diante da invasão russa na Ucrânia.

Já no segundo trimestre do ano atual, o fluxo de caixa livre da empresa recuou a US$ 23,16 bilhões, de US$ 34,61 bilhões um ano antes. A companhia afirmou que os preços globais do petróleo caíram, “enquanto as pressões inflacionárias contribuíam para a incerteza econômica”.

Na semana passada, a Arábia Saudita afirmou que iria estender um corte voluntário na produção de petróleo, de 1 milhão de barris por dia, também para setembro, e possivelmente restringiria ainda mais sua oferta, a fim de apoiar os preços da commodity. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias