Saudi Aramco tem queda de 21% no lucro em 2019

A petrolífera estatal da Arábia Saudita, Saudi Aramco, teve lucro líquido de US$ 88,11 bilhões em 2019, ou 330,69 bilhões de rials (a moeda local), queda de 21% ante os 416,52 bilhões de rials registrados um ano antes.

O menor resultado veio com o menor preço realizado do petróleo e também com a queda do volume produzido. A companhia ressalta ainda o ataque a instalações de refino que sofreu em setembro, e que derrubou temporariamente a produção pela metade. O Ocidente e a Arábia Saudita culpam o Irã pelo ataque, mas Teerã nega.

A empresa espera investir de US$ 25 bilhões a US$ 30 bilhões em 2020, ante US$ 32,8 bilhões em 2019 e US$ 35,1 bilhões em 2018. A nova previsão é cerca de US$ 10 bilhões menor que a anterior. O recuo também é motivado pelas condições de mercado e pela volatilidade dos preços do petróleo.

Os resultados de 2019 são os primeiros desde a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da estatal, que aconteceu em dezembro e movimentou US$ 29 bilhões. “Através de circunstâncias variadas – algumas planejadas e outras não – oferecemos ao mundo uma visão sem precedentes sobre a agilidade e a resiliência da Saudi Aramco”, afirmou o presidente e CEO da empresa, Amin H. Nasser, em comunicado.

Embora os números não estejam relacionados aos recentes episódios do mercado de petróleo – como o coronavírus e a guerra de preços iniciada pela Arábia Saudita após a falta de acordo com os demais membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) -, Nasser fez um breve comentário sobre a covid-19, afirmando que ela mostra a “importância da agilidade e da adaptabilidade em um ambiente global em constante mudança.”

O ambiente de negócios para a empresa deve ser desafiador. Com o colapso do acordo da Opep+, a Arábia Saudita pretende recuperar participação no mercado de petróleo, e ordenou que a Aramco aumente a capacidade de produção para 13 milhões de barris por dia, o que provocou queda de 20% nas cotações da commodity na última semana. Embora a empresa gaste US$ 10 em cada barril produzido, o governo saudita projetou, em seu orçamento, que o petróleo seria negociado a US$ 55 o barril neste ano, o que torna cortes orçamentários mais prováveis.

Em dezembro, a Saudi Aramco chegou à bolsa de Tadawul com valor de mercado de US$ 1,7 trilhão. Os papéis subiram rapidamente, o que fez com que a empresa atingisse por um breve período valor de US$ 2 trilhões. Desde então, porém, a ação caiu, e neste domingo, era cotada a cerca de US$ 7,73, reduzindo a capitalização de mercado da empresa para US$ 1,54 trilhão.