Saudi Aramco salta na Bolsa de Riad e valor de mercado ultrapassa US$ 2 trilhões

As ações da Saudi Aramco voltaram a saltar em seu segundo dia de negócios na Bolsa de Riad, levando a petrolífera saudita a ultrapassar valor de mercado superior a US$ 2 trilhões.

No mercado saudita, os papéis da Aramco chegaram a subir 10% nesta quinta-feira, a 38,70 riais sauditas (US$ 10,32), antes de reduzir os ganhos nos primeiros minutos de negócios.

Ontem, na estreia da Aramco, as ações da empresa também avançaram 10%, que corresponde ao teto de valorização estabelecido pela bolsa saudita, levando seu valor de mercado a US$ 1,88 trilhão.

Com os ganhos de seus primeiros dois dias de pregão, a Aramco mantém uma liderança firme entre as maiores empresas do mundo em capitalização de mercado. A segunda maior, a Apple, tem valor estimado em US$ 1,19 trilhão.

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da Aramco atingiu US$ 25,6 bilhões, superando o recorde anterior de US$ 25 bilhões da varejista online chinesa Alibaba, estabelecido em setembro de 2014. Com informações da Associated Press.