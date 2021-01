Saudi Aramco eleva preços do petróleo para Ásia e EUA em fevereiro

A estatal saudita Saudi Aramco divulgou nesta quarta-feira, 6, as fórmulas que usará para cobrar pelo petróleo negociado em fevereiro. No caso de Ásia e Estados Unidos, esses preços foram elevados em comparação com janeiro.

A Saudi Aramco calcula seus preços em dólares, com um diferencial ante distintos tipos da commodity, a depender da região.

Nos EUA, por exemplo, em fevereiro ela elevará em US$ 0,20 o barril o diferencial ante o Argus Sour Crude Index. Já na Ásia, também houve aumentos, entre US$ 0,20 a US$ 0,70, a depender do tipo de barril, ante o Oman-Dubai.

No caso do noroeste da Europa e o Mediterrâneo, houve corte de US$ 0,50 nessa comparação, ante a Brent Weighted Average (BWAVE), entre janeiro e fevereiro.

* Com informações da Dow Jones Newswires

Veja também