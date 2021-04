Saudi Aramco eleva preços de petróleo para Ásia e reduz para EUA e Europa

A Saudi Aramco, estatal petrolífera da Arábia Saudita, elevou os preços que cobrará por seu petróleo de clientes da Ásia em maio e, ao mesmo Tempo, reduziu os preços para compradores dos EUA e da Europa, evidenciando a disparidade na forma como o Ocidente e a China têm lidado com a pandemia de covid-19 nas últimas semanas.

A empresa aumentou todos os seus preços para o Extremo Oriente. Já no caso dos EUA, a Aramco reduziu a maioria dos preços em US$ 0,10 por barril e, no da Europa, em US$ 0,20 por barril.

A demanda chinesa por petróleo tem se mantido firme nos últimos meses, enquanto na Europa o aumento no números de casos de covid-19 e o lento avanço das campanhas de vacinação em várias de suas principais economias levaram ao endurecimento de medidas de lockdown no continente. Fonte: Dow Jones Newswires.

