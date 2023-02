Saudi Aramco aumenta preços do petróleo para Ásia, EUA e Europa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2023 - 12:31 Compartilhe

A Arábia Saudita elevou modestamente os preços da variedade de petróleo de referência que vende para compradores na Ásia e nos EUA, aumentando significativamente os preços para os consumidores europeus.





A Saudi Aramco acrescentou US$ 0,20 por barril às vendas de março do petróleo de referência Arab Light, vendido a compradores asiáticos. A mudança significa que as vendas terão um prêmio de US$ 2 por barril sobre a média dos benchmarks de Omã e Dubai.

A Aramco também aumentou os preços de seu petróleo Arab Light para clientes no norte e sul da Europa em US$ 2 por barril.

As mudanças significam que os compradores do norte e do sul da Europa pagarão um prêmio de US$ 0,50 por barril em relação ao petróleo de referência Brent.





Para os compradores dos Estados Unidos, os preços subiram US$ 0,30 por barril, o que significa que as vendas para os EUA ficarão US$ 6,65 por barril acima do benchmark ASCI.

