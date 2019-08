Saúde vai imunizar 25 mil alunos da rede municipal contra todos os tipos de meningite

Macaé — Em resposta a sete casos de meningite que se registram em quatro bairros, a prefeitura de Macaé decidiu proteger os alunos da rede pública, adquirindo 25 mil doses da vacina ACWY, que protege contra todos os sorotipos da doença. A partir da semana que vem, as crianças de 5 a 10 anos de 20 escolas municipais serão imunizadas.

Depois da confirmação de diagnósticos de meningite B nos bairros Nova Holanda, Nova Esperança, Barra e Fronteira, os alunos de 2 a 12 anos dessas áreas receberam a vacina contra esse tipo B da doença.

Mas a secretaria de Saúde resolveu ir além, extrapolando as limitações das campanhas regulares do calendário do Ministério da Saúde, e vai expandir o bloqueio a todas as escolas da cidade, utilizando recursos próprios para garantir a imunização desse estrato importante e mais exposto da população. O objetivo é fazer a cobertura completa até o fim de setembro.

“Em 2014, fizemos uma campanha como essa contra o tipo C. Com os sete casos registrados (três deles crianças) nessa localidades, decidimos garantir uma imunização completa, apesar de não termos registrados nenhum diagnósticos dos outros tipos da doença”, comenta Daniela Bastos, gerente de vigilância em saúde.

Segundo Daniela, o grupo alvo foi escolhido por haver um vão de cobertura no calendário nacional, que prevê aplicação do soro até os quatro anos, e depois no início da adolescência. Além disso, as 25 mil doses extrapolam o número de alunos, o que deve permitir uma ampliação da campanha para outras faixas etárias, caso haja excedente.

As primeiras escolas, já na segunda-feira, a receber o mutirão serão as Escolas Municipais de Educação Infantil Hilda Ramos e Ana Benedicta, no Centro. Os pais devem acompanhar o calendário para saber quando as escolas de seus filhos vão realizar a vacinação:

EMEI Hilda Ramos 2/9

EMEI Ana Benedicta 2/9

E.M. Jofre Frossard 3/9

EMEI Leda Maria ledo 3/9

E.M. Interagir 4/9

E.M. Eda Moreira 9/9

E.M. Letícia Peçanha de Aguiar 10/9

E.M. Professor Antônio Alvares Parada 11/9

E.E.M. Jacyra Tavares 16/9

E.M. Lions 17/9

E.M. Dolores Garcia 18/9

EMEI André Vinicius de Souza 18/9

EMEI Prof. Celita Reid 23/9

Ciep Maringá 23/9

E.M. Professora Sandra Maria 24/9

EMEI Professora Neiva Mariano 24/9

EMEI Maria José Ferreira Ramos 24/9

C.M. Ancyra Gonçalves 25/9

EMEI P. Arlete Ribeiro José 25/9

C.M. Amil Tanos 25/9 Sarampo

O sarampo é outra doença que estava erradicada no Brasil e ressurge em decorrência da aguda diminuição da cobertura, fruto de pessoas que deixaram de tomar regularmente as vacinas. Apesar de nenhum caso ter sido registrado em Macaé, a secretaria de Saúde acompanha a determinação do Ministério da Saúde e realiza a imunização dos bebês de dois meses até um ano.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou, nos últimos 90 dias, entre 19 de maio a 10 de agosto de 2019, 1.680 casos confirmados de sarampo, em 11 estados.

Luciana Santos, responsável pelo programa de imunização, alerta que essa dose de reforço não substitui a dose regular da tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba). “As crianças de 12 aos 15 meses precisam retornar ao posto para receber a vacina tradicional, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses”.

De acordo com Luciana, quem teve a doença já está imunizado. Como a vacinação contra o sarampo faz parte do calendário nacional, ela fica disponível ao longo de todo o ano nas unidades de saúde. Mas como cada frasco produz 10 doses, foi estabelecido um dia da semana para cada posto, de forma a não haver desperdício:

· AJUDA A (Rua Nove, S/N) – quarta-feira – 8h às12h;

· AJUDA B (Estrada do INCRA, S/N) – quinta-feira – 8h às 12h;

· AJUDA C (Lot. Atlântico Norte) – segunda-feira – 8h às 12h;

· AROEIRA (R. Eucalíptos, 184) – terça-feira – 8h às 17h;

· ATERRADO DO IMBURO (R. Principal, S/N) – quarta-feira – 8h às 17h;

· BARRA/ BRASÍLIA A /B (Av. Luiz Lírio, 821- Barra) – quarta-feira – 8h às 17h;

· JARDIM FRANCO (R. Dois, S/N) – segunda-feira – 9h às 16h;

· AREIA BRANCA – quinta-feira – 8h às 12h;

· BICUDA GRANDE – terça-feira – 8h às 12h;

· BICUDA PEQUENA- quarta-feira – 8h às 12h;

· BOTAFOGO (Rua Lelita Sales, S/N) – quarta-feira – 8h às 12h;

· CAJUEIROS (Rua Marcial Alves Moreira, 51) – terça-feira – 8h às 12h;

· CAMPO DO OESTE ( Av. Venezuela, 132) – terça-feira – 8h às 12h;

· CÓRREGO DO OURO A/B (Av. Miguel Peixoto Guimarães, S/N) – terça-feira – 8h às 12h;

· FRADE (R. Principal, S/N) – quinta-feira – 8h às 17h;

· FRONTEIRA A/B (Rod. Amaral Peixoto, S/N) – sexta-feira – 8h às 12h;

· GLICÉRIO (R. Arquiteto Luiz Pinto, S/N) – terça-feira – 8h às 12h;

· HORTO (Estrada do Horto) – segunda-feira – 8h às 12h;

· IMBETIBA (Rua Zamenhoff, 150 – Praça do “L” – Imbetiba) – terça-feira – 8h às 16h;

· LAGOMAR A/ D (Av. Quissamã, S/N) – quarta-feira – 8h às 16h;

· MALVINAS A/C (R. Maria José Mahon Santos,1500) – segunda e quinta-feira -8h às 12h;

· MALVINAS B (R. Principal, 656) terça-feira 9h; quinta-feira – 9h às 12h;

· MORRO DE SÃO JORGE (R. Abílio Correa Borges,182) – quinta-feira – 8h às 12h;

· NOVA ESPERANÇA A /B (R. São Mateus, S/N) – terça-feira – 8h às 12h;

· NOVA HOLANDA A / B (R. Nove, S/N) – segunda-feira – 8h às 17h;

· PRAIA CAMPISTA (R. Luiza Lírio do Vale, 158) – quarta-feira – 8h às 12h

· SANA (Rua Principal, S/N) – segunda-feira – 8h às 12h;

· TRAPICHE (R. Comandante Gerson, S/N) terça e quarta-feira a partir das 8h30;

· VIRGEM SANTA (Estrada Virgem Santa, S/N) – terça-feira – 13h às 17h;

· VISCONDE (R. Zilda Zarur s/nº, Novo Visconde) – segunda-feira – 8h às 12h;

· UBS BARRAMARES – quarta feira – 8h às 12h;

· UBS IMBOASSICA – quinta-feira – 8h às 12h;

· P.S. AEROPORTO – segunda, terça e quinta – 8h às 16h;

· CASA DA VACINA – segunda a sexta-feira – 8h às 16h.

