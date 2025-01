Saúde mental é tema de conversa entre brothers no ‘BBB25’

Na manhã desta sexta-feira, 17, participantes confinados na casa do BBB 25 discutiram abertamente sobre saúde mental, revelando suas experiências de ansiedade e fobias.

Depois de Diogo Almeida revelar que se sentia agoniado na fantasia de Cuco, quando participou do ‘The Masked Singer Brasil’, Diego Hypólito contou que sofre de claustrofobia e chegou a ser internado. “Eu sabia que o Big Brother iria me dar gatilhos. Em 2014, eu fui internado por conta de claustrofobia”, revelou.

“Eu não conseguia entrar em túnel. Eu não conseguia entrar em avião. Eu não conseguia entrar em shopping. Eu estava no shopping e, do nada, se não via a porta, eu saía correndo. É uma situação que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo comigo”, continuou. “Eu passei cada situação dentro de avião que vocês não têm ideia dos vexames que eu dei em avião. O avião ia fechar a porta, eu gritava”, disse o ex-ginasta.

Vitória Strada, então, revelou que seu grande medo de entrar no BBB era justamente a sua saúde mental. “Na primeira vez que me chamaram, o motivo de eu não ter vindo foi isso, foi a minha saúde mental”, disse.

A atriz falou sobre a importância de falar sobre o tema na Casa Mais Vigiada do Brasil. “A gente estar falando sobre saúde mental em um programa que é feito para desestabilizar mentalmente, é muito importante, ainda mais com o histórico que a gente teve já de edições passadas, de pessoas que passaram por situações muito complicadas. Todo mundo aqui vai passar por pressões”, completou reforçando que é importante manter um diálogo aberto sobre o tema.

Na edição do ano passado, a tiktoker Vanessa Lopes desistiu de participar do programa depois de apresentar comportamentos preocupantes na casa. Após sua saída, ela foi diagnosticada com quadro psicótico agudo, caracterizado por ideias delirantes, perturbações das percepções e desorganização do comportamento normal.