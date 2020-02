Saúde: coronavírus tem casos confirmados em 46 países (9 novos desde ontem)

O número de casos do novo coronavírus tem se estabilizado na China, epicentro da doença, mas se espalhado para mais regiões do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentados pelo Ministério da Saúde do Brasil nesta sexta-feira, 28, apontam para 46 países com casos confirmados – 9 novos desde quinta-feira, 27.

O mundo registrou até o momento 2.804 mortes pelo novo vírus – 42 óbitos entre quinta e esta sexta-feira (28). O índice de letalidade na média global é de 3,4% desde dezembro – 1,6% tirando a China. Só no país asiático, o índice é de 3,49%

Pela primeira vez, a Coreia do Sul registrou mais casos novos (505) que a China (439), onde os primeiros registros da enfermidade foram identificados. “Temos uma tendência de estabilização de casos na China e aumento em outros países, principalmente a partir de Coreia do Sul e Itália”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.

O ministério reiterou o pedido para a OMS atualizar a classificação do coronavírus como uma “pandemia” global. “Essa mudança vai implicar numa redução de busca de relação com o local provável de infecção e vai nos permitir focar, principalmente, os grupos etários mais vulneráveis, que são adultos com mais de 60 anos”, afirmou.