Saúde animal: nos EUA, lucro da Phibro aumenta 7,6% no 2º trimestre fiscal

São Paulo, 4 – A fabricante de produtos para saúde animal e nutrição Phibro Animal Health, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 12,8 milhões, ou US$ 0,32 por ação, em seu segundo trimestre fiscal, encerrado em 31 de dezembro de 2020. O resultado representa aumento de 7,6% ante os US$ 11,9 milhões, ou US$ 0,29 por ação, registrados em igual período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro ficou estável, em US$ 0,34 por ação.

A receita líquida diminuiu 4%, para US$ 206,1 milhões. O aumento das vendas de produtos de performance foi compensado por uma queda das vendas nos segmentos de saúde animal e nutrição mineral. “Embora as vendas tenham diminuído, a lucratividade aumentou em comparação com igual trimestre do ano anterior”, disse o CEO da companhia, Jack Bendheim.

No segmento de saúde animal, as vendas líquidas caíram 5% no segundo trimestre fiscal, para US$ 136,2 milhões. Em nutrição mineral, a receita diminuiu 3%, para US$ 54,2 milhões, refletindo uma queda nos preços médios de venda, disse a companhia. Já as vendas de produtos de performance aumentaram 8%, para US$ 15,8 milhões.

