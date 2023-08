Saúde Animal: lucro da Ouro Fino cai 67,2% no 2º trimestre, para R$ 7,7 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 10:36 Compartilhe

São Paulo, 11 – A Ouro Fino Saúde Animal obteve lucro líquido ajustado de R$ 7,7 milhões no segundo trimestre de 2023, informou a companhia nesta quinta-feira, 10, depois do fechamento do mercado. O resultado representa queda de 67,2% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou R$ 23,6 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado recuou 20,2% na mesma comparação, passando de R$ 43,5 milhões para R$ 34,7 milhões. A receita líquida diminuiu 1,5%, para R$ 231,8 milhões, ante R$ 235,3 milhões no segundo trimestre de 2022.

No segmento de animais de produção, a receita líquida caiu 3,3%, para R$ 168,6 milhões. “Nesse período houve redução das exportações de carne bovina com o embargo chinês em função do caso isolado de vaca louca, além da desobrigação da vacinação contra febre aftosa em seis Estados mais o Distrito Federal”, disse a Ouro Fino em comunicado. “Também foi registrado um longo período de seca na Região Sul do país, impactando a linha de antiparasitários além de uma involução no mercado de reprodução.”

A receita líquida no segmento de animais de companhia somou R$ 30,8 milhões, aumento de 3,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado. “A curva de crescimento do mercado pet tem retornado ao padrão pré-pandemia e temos percebido o impacto dos elevados juros no custo dos estoques do varejo”, disse a Ouro Fino. Nas operações internacionais, a receita líquida cresceu 3,4%, para R$ 32,5 milhões.

O resultado financeiro líquido no segundo trimestre de 2023 ficou negativo em R$ 3,4 milhões, em comparação a um resultado negativo de R$ 7,6 milhões um ano antes.

