Saúde animal: Elanco registra lucro líquido de US$ 10 mi no 3º trimestre

São Paulo, 06/11 – A Elanco Animal Health registrou lucro líquido de US$ 10 milhões no terceiro trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,03 por ação. O resultado representa queda de 83,4% ante o reportado em igual período do ano passado de US$ 60,2 milhões (US$ 0,20 por ação).

O lucro ajustado foi de US$ 0,30 por ação, acima da estimativa de analistas consultados pela FactSet de US$ 0,26 por ação. A receita aumentou 1% na comparação do mesmo intervalo para US$ 771,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, também acima do esperado por analistas de US$ 764,7 milhões.

Após a divulgação dos resultados financeiros, os papéis da companhia, negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), recuavam 4,9% no pré-mercado, a US$ 26,09 por ação, às 10h50 (horário de Brasília).

A companhia revisou suas projeções para todo o ano. Agora, a Elanco espera que sua receita fique entre US$ 3,07 bilhões e US$ 3,085 bilhões, enquanto antes projetava que a receita ficaria entre US$ 3,08 bilhões e US$ 3,12 bilhões. A empresa, atualizou também a perspectiva para o lucro ajustado da faixa de US$ 1,04 a US$ 1,10 por ação para US$ 1,04 a US$ 1,08 por ação. O lucro líquido está previsto em US$ 0,10 a US$ 0,18 por ação, ante projeção de US$ 0,36 a US$ 0,44 por ação. Segundo a empresa, a revisão de resultados reflete as condições de mercado, como os reflexos da peste suína africana (ASF, na sigla em inglês) nas cadeia global de oferta.