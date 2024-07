Saúde Animal: Elanco conclui venda do negócio de aquicultura para Merck

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 20:23 Para compartilhar:

São Paulo, 10/07 – A Elanco Animal Health anunciou, ontem (9), que concluiu a venda de seu negócio de aquicultura para a Merck Animal Health. A transação ocorreu por um valor de aproximadamente US$ 1,3 bilhão em dinheiro, com cerca de US$ 1,05 bilhão a 1,1 bilhão em receitas líquidas disponíveis para pagamento de dívidas no terceiro trimestre de 2024, disse em nota.

Ainda em nota, a Elanco ressaltou que a conclusão bem-sucedida da transação permite o pagamento de dívidas de empréstimos a prazo de forma proporcional. “Somado aos US$ 280 milhões a US$ 320 milhões esperados de geração de caixa do negócio base, a empresa espera pagar aproximadamente US$ 1,3 bilhão a US$ 1,4 bilhão de dívida em 2024, encerrando o ano com relação dívida líquida sobre Ebitda ajustado na faixa média de 4x”, disse.

“A finalização desta transação é um marco significativo para concentrar nosso foco em oportunidades de alto valor em saúde de animais de estimação e sustentabilidade do gado, ao mesmo tempo em que criamos flexibilidade no balanço patrimonial”, afirmou o vice-presidente executivo e diretor financeiro da Elanco, Todd Young.