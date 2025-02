Sauber anuncia programação e confirma Bortoleto em todos os dias da pré-temporada da F-1

A Kick Sauber confirmou nesta terça-feira a programação da equipe para os testes da pré-temporada da Fórmula 1. E o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto foi confirmado nos três dias do evento realizado no Circuito de Sakhir, no Bahrein, entre quarta e sexta desta semana.

No primeiro dia de atividades na pista, o brasileiro vai pilotar o C45, novo modelo da Sauber, no período da tarde. O alemão Nico Hülkenberg estará no carro pela manhã. A ordem será a mesma na quinta. E, na sexta, último dia da pré-temporada, Bortoleto irá para o asfalto no primeiro período do dia. E o parceiro alemão pilotará à tarde.

Ao ir para a pista na quarta, o brasileiro participará de sua primeira atividade oficial como piloto titular da Sauber. Até então, Bortoleto participara apenas de testes pontuais com carros antigos da equipe ao longo de 2024. No grid, ele pilotará o carro de número cinco.

O atleta de 20 anos, atual campeão da Fórmula 2, vai encerrar um jejum de sete temporadas sem brasileiros no grid fixo da categoria. O último foi Felipe Massa, que disputou o campeonato de 2017 pela Williams.

Depois dos testes de pré-temporada, os pilotos da F-1 voltarão para a pista para os treinos do primeiro GP do ano, na Austrália, no fim de semana do dia 16 de março.