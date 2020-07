Satisfeito com o trabalho de Jesualdo, Raniel fala sobre reinício no Santos: ‘Parece que ainda vou estrear’ Para o atacante, cobrança da comissão técnica fará sentido ao grupo quando a bola voltar a rolar

A pausa do futebol por quatro meses, devido a pandemia do novo coronavírus, foi bastante prejudicial para o atacante Raniel, uma das duas contratações do Santos para esta temporada.

Um dos artilheiros do time pré-quarentena, com dois gols, ambos marcados na vitória por 2 a 0 do Peixe sobre a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Paulistão, concorria a uma vaga no ataque santista quando houve as suspensões das competições em que o Alvinegro Praiano disputava.

Por conta disso, a retomada do Paulistão, no dia 22 de julho, onde o Santos recebe o Santo André, líder geral da competição, pela 11ª rodada, será como uma reestreia para o camisa 12.

– É trabalhar focado com todos juntos já pensando na partida contra o Santo André. Não foi fácil ficar quatro meses parado, estão a ansiedade está tão grande que parece que ainda vou estrar pelo clube. Tive um bom início aqui e espero construir uma grande história no Peixe – disse ao site do Santos FC.

E MAIS:

De acordo com Raniel, a cobrança da comissão técnica, comandada por Jesualdo Ferreira, é grande nesta volta dos treinamentos com bola, que chega ao 14º dia nesta terça-feira. No entanto, o atleta considera essa postura muito importante e que ela será visível futuramente.

– Desde que retomamos os treinos, a pegada da comissão está sendo bem dura. E isso é muito bom. A partir do momento que a gente chega em casa exausto, sabemos que a atividade foi bem produtiva – pontuou.

– O professor está sempre no nosso pé. Cobrando bastante intensidade. Tenho certeza que isso vai fazer uma diferença lá na frente, pois não vamos sentir tanta falta de ritmo quando os jogos voltarem – acrescentou.

Raniel atuou em seis das 12 partidas do Santos neste ano, sendo titular em três. Centroavante de origem, também foi testado por Jesualdo atuando pelos lados do campo e briga por posição com Marinho, Soteldo, Eduardo Sasha, Kaio Jorge, Yuri Alberto, Arthur Gomes, Tailson e Lucas Venuto.

E MAIS:

Veja também