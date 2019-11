Satisfeito com 2º lugar, Vettel aposta em chuva e corrida ‘maluca’ em São Paulo

Presente pela sexta vez consecutiva entre os três primeiros colocados em um grid de largada da Fórmula 1 nesta temporada, o alemão Sebastian Vettel demonstrou satisfação com o segundo lugar obtido na classificação para a prova deste domingo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, mas aposta na instabilidade meteorológica da região para buscar a vitória.

“Temos de admitir que fomos superados, mas é bom estar na primeira fila. Quando corremos aqui em Interlagos sabemos que coisas malucas acontecem. Pode ser que chova amanhã (domingo)”, disse o piloto da Ferrari, logo após o final da sessão de treinos que definiu as posições de largada.

O desempenho da Ferrari nos treinos de sexta-feira e sábado deixam Vettel confiante para a prova. O alemão foi o mais rápido na segunda sessão livre, na sexta. “Eu acho que temos um carro competitivo. Estou satisfeito com o acerto, fiz um trecho longo no treino da manhã, consegui simular a distância de corrida e me preparar bem”, afirmou o atual quinto colocado no campeonato, com 230 pontos.

O alemã vai brigar pela terceira posição no geral com o companheiro Charles Leclerc (249), 14.º no grid (punido com a perda de 10 posições por trocar o motor), e com o pole position Max Verstappen (230).

Em um clima descontraído, Vettel aproveitou para cutucar o piloto holandês durante a entrevista coletiva. “Foi surpreendente ver a Red Bull tão rápida. Foi um pouco suspeito”, disse o ferrarista, referindo-se às reclamações feitas à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por parte da Red Bull e do próprio Verstappen contra a equipe italiana por causa do desempenho abaixo do esperado no GP dos Estados Unidos há duas semanas – o time vinha exibindo grande ritmo antes da contestação.