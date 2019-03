Satélites mostram atividade em base de mísseis norte-coreana

PEQUIM, 09 MAR (ANSA) – Imagens de satélite indicam a retomada das atividades em uma base de mísseis balísticos da Coreia do Norte, reforçando a suspeita de que o regime de Kim Jong-un voltou a movimentar seu programa armamentista.

As fotos da base de Sanumdong, nos arredores de Pyongyang, foram feitas pela empresa americana DigitalGlobe em 22 de fevereiro, antes da segunda cúpula entre Kim e Donald Trump, em Hanói, no Vietnã, que terminou sem acordo.

As imagens mostram uma intensa movimentação de carros, caminhões, vagões de trem e guindastes na base militar. No início da semana, fontes de inteligência da Coreia do Sul já haviam alertado para a possível reativação da base de Sohae, também chamada de Tongchang-ri, usada para testar os propulsores de mísseis intercontinentais.

“Acho que as provas indicam um lançamento de satélite, não apenas a situação de Sanumdong, mas também os indícios de Sohae”, disse Jeffrey Lewis, diretor do Projeto de Não-Proliferação da Ásia Oriental do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais em Monterey, à imprensa americana.

O lançamento de satélites usa uma tecnologia similar à dos mísseis balísticos e pode ajudar no desenvolvimento de projéteis de longo alcance. A CNN divulgou nesta sexta-feira (8), citando fontes anônimas, que Pyongyang poderia estar preparando um novo lançamento de mísseis, após não ter feito nenhum teste em 2018.

A cúpula entre Kim e Trump fracassou sobretudo em função das exigências da Coreia do Norte para encerrar as atividades de seu maior complexo nuclear – o país pedia a derrubada de todas as sanções -, embora os dois lados tenham mantido as portas abertas para negociações. (ANSA)