Sassuolo vence Bologna por 3 a 1 e se afasta da zona de rebaixamento

O Sassuolo derrotou o Bologna por 3 a 1, somando três pontos valiosos que o distanciaram da zona de rebaixamento nesta sexta-feira no duelo que abriu a 12ª rodada da Serie A.

O italiano Francesco Caputo marcou duas vezes (34 e 75) e o marfinense Jeremie Boga (69) marcaram os gols locais.

O atacante recém convocado pela primeira vez para a seleção ‘azzurra’ Riccardo Orsolini, de 22 anos, marcou no segundo tempo (70) o gol do Bologna, que somou sua terceira derrota consecutiva na liga italiana.

O Sassuolo se coloca com esta vitória na 11ª posição com 13 pontos, abrindo uma vantagem em relação ao Bologna (14º com 12 pontos) e se distanciando em cinco pontos da zona de rebaixamento.

Na luta pela liderança a Juventus (1º) recebe no domingo o Milan (12º), enquanto que a Inter de Milão joga em casa no sábado com o Verona (9º).

— Resultados da 12ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Sassuolo – Bologna 3 – 1

– Sábado:

(12h00) Brescia – Torino

(15h00) Inter – Hellas Verona

(17h45) Napoli – Genoa

– Domingo:

(09h30) Cagliari – Fiorentina

(12h00) Lazio – Lecce

Sampdoria – Atalanta

Udinese – SPAL

(15h00) Parma – Roma

(17h45) Juventus – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 29 11 9 2 0 19 9 10

2. Inter 28 11 9 1 1 24 11 13

3. Roma 22 11 6 4 1 20 12 8

4. Lazio 21 11 6 3 2 24 11 13

5. Atalanta 21 11 6 3 2 30 18 12

6. Cagliari 21 11 6 3 2 18 10 8

7. Napoli 18 11 5 3 3 21 15 6

8. Fiorentina 16 11 4 4 3 16 14 2

9. Hellas Verona 15 11 4 3 4 9 9 0

10. Parma 14 11 4 2 5 16 15 1

11. Sassuolo 13 11 4 1 6 21 21 0

12. Milan 13 11 4 1 6 11 15 -4

13. Udinese 13 11 4 1 6 8 18 -10

14. Bologna 12 12 3 3 6 16 20 -4

15. Torino 11 11 3 2 6 11 17 -6

16. Lecce 10 11 2 4 5 13 21 -8

17. Genoa 8 11 2 2 7 14 26 -12

18. Sampdoria 8 11 2 2 7 7 19 -12

19. Brescia 7 10 2 1 7 10 16 -6

20. SPAL 7 11 2 1 8 7 18 -11

