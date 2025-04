Sassuolo garante matematicamente acesso à Série A da Itália

BOLONHA, 13 ABR (ANSA) – Faltando cinco rodadas para o fim da Série B, o Sassuolo garantiu matematicamente neste domingo (13) seu retorno para a primeira divisão do futebol da Itália.

Os neroverdi, que foram beneficiados pelo empate entre Spezia e Mantova, voltarão a jogar a Série A depois de apenas uma temporada na segundona, que interrompeu uma sequência de 11 anos seguidos na elite.

“Estamos de volta à Série A. Imediatamente. Em grande estilo.

Merecidamente. O amargo rebaixamento afetou a alma do clube e o ambiente. No entanto, os alicerces do clube provaram ser muito sólidos. Nossa força está em nossas raízes, em nossas convicções, em nosso jeito de ser e agir. Orgulhosos de sermos como somos, únicos e inimitáveis. E assim, de uma decepção atroz, nasceu um imenso desejo de redenção”, celebrou a equipe italiana.

Os comandados do ex-jogador Fabio Grosso estão no topo da classificação da Série B praticamente desde início do torneio, acumulando 75 pontos em 33 partidas. O único time que ainda pode impedir o Sassuolo de vencer a liga é o Pisa, mas possui uma diferença de nove pontos. (ANSA).