Sassá marcou mais dois gols e coloca o Amazonas na liderança da Série C do Brasileiro

A Série C do Campeonato Brasileiro teve sequência neste sábado com quatro jogos iniciando a nona rodada da primeira fase. O Amazonas venceu com mais um show de Sassá e esquentou a briga pela liderança com o São Bernardo. O curioso é que todos os visitantes venceram. Além do Amazonas, o sábado contou com triunfos de Figueirense, Remo e Confiança.

O Amazonas segue bem na briga pela liderança e venceu o Altos-PI por 3 a 2, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O time contou mais uma vez com o brilho do experiente Sassá, que marcou dois gols, enquanto Gustavo Ermel completou. Os gols do atacante foram de pênalti, mas ambos sofridos por ele mesmo. Agora ele já tem 11 gols em nove jogos e lidera a artilharia.

Com 18 pontos, o time amazonense assumiu provisoriamente a liderança, colocando pressão no São Bernardo, que tem 16, mas ainda joga. O Altos entrou na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com nove pontos.

No clássico catarinense, o Figueirense se deu melhor e venceu o Brusque por 1 a 0, com gol de Léo Baiano. A partida foi realizada no Augusto Bauer, em Brusque. O Figueirense agora soma 13 pontos e saltou para o sexto lugar. A partida marcou a estreia do técnico Paulo Baier, que assumiu o lugar de Roberto Fonseca. O Brusque segue com 11 pontos, agora em 12º lugar.

Mesmo jogando fora de casa e com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo, o Remo-PA superou o Pouso Alegre-MG por 2 a 0. Os times se enfrentaram no Manduzão, em Pouso Alegre (MG).

Invicto há cinco jogos, o Remo saiu da zona de degola e saltou para 11º lugar, com 11 pontos. Além disso, emplacou a segunda vitória seguida. O Pouso Alegre também tem 11 pontos, logo abaixo, em 13º.

Na Arena das Dunas, em Natal (RN), o Confiança-SE superou o América-RN por 1 a 0, com gol de Negueba. Assim, voltou a vencer após cinco jogos e chegou a 14 pontos, na zona de classificação (G-8), em quarto lugar. O Mecão segue com nove, dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar.

A rodada vai ter mais três jogos domingo e outros três na segunda-feira à noite. Pelo regulamento, após o turno único, os oito melhores avançam à segunda fase, enquanto os quatro piores vão ser rebaixados para a Série C, em 2024.

CONFIRA OS JOGOS DA 9ª RODADA:

SÁBADO

América-RN 0 x 1 Confiança-SE

Altos-PI 2 x 3 Amazonas-AM

Pouso Alegre-MG 0 x 2 Remo-PA

Brusque-SC 0 x 1 Figueirense-SC

DOMINGO

16h

Manaus-AM x São José-RS





16h30

Ypiranga-RS x Operário-PR

19h

Paysandu-PA x Floresta-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h

CSA-AL x Aparecidense-GO

Botafogo-PB x Náutico-PE

21h30

São Bernardo-SP x Volta Redonda-RJ

