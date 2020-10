Sassá fala sobre bom momento no Kisvárda e mira título húngaro Atacante é um dos principais nomes do clube há três anos e destacou o empenho para melhorar cada vez mais

Um dos principais nomes do ataque do Kisvárda há três épocas, o atacante Sassá destacou o bom momento que vive com a camisa do clube húngaro. Segundo o jogador, a meta é continuar melhorando os números no país nestas próximas temporadas.

– Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história aqui de títulos, gols e boas exibições. Espero que os próximos anos sejam especiais para mim e para o clube.

Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é ver o Kisvárda brigando pelo título húngaro esse ano.

– O grupo tem se dedicado para continuar firme nesta luta pelo título húngaro esse ano. O elenco sabe do seu potencial e vai fazer de tudo para terminar a temporada com essa conquista.

