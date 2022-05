Sasha rechaça problemas e elogia sintonia entre jogadores e Turco Mohamed no Atlético-MG

Sem desentendimentos, sem tretas, brigas ou desconfianças com o trabalho de Antonio Mohamed o Atlético-MG. Assim é a percepção do elenco do Galo segundo o atacante Eduardo Sasha. O jogador rechaçou comentários e até cobranças externas sobre a boa relação que o grupo tem com o técnico.





A bronca do torcedor vem crescendo após atuações irregulares do Galo na temporada, principalmente nos últimos jogos pelo Brasileiro e Libertadores. A derrota diante do Tolima, fomentou o aumento das críticas e o jogador saiu em defensa do técnico.

O time alvinegro está classificado para as oitavas de final da Libertadores e vai encarar o Emelec-EQU. No Brasileiro, é o quarto colocado, com 12 pontos, e tenta voltar à liderança da competição contra do Avaí, neste domingo, 29, no Mineirão, pela 9ª rodada do Brasileirão. Confira o que disse Sasha sobre a relação dos jogadores com o seu comandante no vídeo da matéria.

Sasha saiu em defesa do treinador do Galo, negando que haja desentendimentos-(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

