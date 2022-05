Sasha Meneghel posa sensual em cenário paradisíaco nas Maldivas

Sasha Meneghel, que está comemorando o aniversário de 1 ano de casamento com João Figueiredo nas Maldivas, publicou um ensaio nesta segunda-feira (23), em seu Instagram, nas ilhas paradisíacas.

A modelo compartilhou com seus seguidores fotos em que aparece vestindo apenas uma blusa e calcinha brancas. Na legenda, declarou seu amor ao país: “Maldivas, eu te amo”. Nos comentários, o genro de Xuxa aproveitou para também declarar seu amor para Sasha: “E eu te amo”, escreveu.





Instagram will load in the frontend.

No domingo (22), data em que o casal comemorou 1 ano de casamento, Sasha fez uma publicação em homenagem ao marido.

“Meu João, você me faz tão feliz! Viver ao seu lado é o maior presente que Deus já me deu (sei que falo isso muito, mas é verdade). Nunca imaginei que pudesse amar como amo você, e percebo que, cada dia, esse meu amor por cresce”, escreveu a modelo ao publicar um vídeo em que ele aparece tocando piano com ela sentada em seu colo.