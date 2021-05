Sasha e João curtem lua de mel em ilha paradisíaca

Depois do casamento no último sábado, Sasha Meneghel e o marido, o cantor gospel João Figueiredo, estão curtindo a lua de mel nas Ilhas Maldivas.

Sasha fez um vídeo para mostrar como o lugar era “maravilhoso”. O quarto que fica de frente pro mar, tem recortes de vidro no piso de madeira. Então quando a maré sobe, a água fica embaixo do quarto e é como se você tivesse no mar. Depois de filmar um caranguejo, ela contou que quando a maré sobe “dá para ver os peixinhos”.

Veja também