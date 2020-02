Sasha destaca superação do Santos em campo pesado com chuva: ‘Vamos evoluindo’

A chuva não deu trégua durante os 90 minutos de jogo no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Mesmo assim o gramado resistiu e o Santos conseguiu apresentar um bom futebol na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), nesta segunda-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Autor do segundo gol na partida, o atacante Eduardo Sasha destacou a dificuldade em conseguir jogar nas condições desta segunda-feira. “Tentamos impor nosso ritmo com um campo pesado, a chuva não parou. É evolução jogo a jogo, aprendendo com os erros. Com o tempo, vamos evoluindo”, comentou o jogador.

O Santos tem alternado altos e baixos neste início de temporada. Depois de perder para o Corinthians por 2 a 0 sem dar um chute a gol, a equipe do técnico português Jesualdo Ferreira se impôs diante do fraco Botafogo-SP e dominou a partida. O uruguaio Carlos Sánchez havia aberto o placar em jogo que teve como destaque o venezuelano Soteldo.

O resultado mantém o Santos com folga na liderança do Grupo A com 10 pontos, quatro a mais do que a Ponte Preta, a segunda colocada. O Botafogo-SP é o pior time da competição com um. “Muito feliz pelo resultado, que nos mantém na liderança. Satisfeito com o desempenho da equipe que conseguiu se impor e conquistou os três pontos”, prosseguiu Eduardo Sasha.

O Santos volta a campo neste domingo, às 19 horas, quando visitará a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa. O time de Araraquara (SP) está na lanterna do Grupo D, que tem o Corinthians, com apenas quatro pontos conquistados.