Sasha decide e Red Bull Bragantino encerra sequência invicta da Ponte Preta no Paulistão

Embalados no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Ponte Preta fizeram um duelo bem disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na noite desta quarta-feira, pela oitava rodada. Com gol de Eduardo Sasha no segundo tempo, o time mandante venceu por 1 a 0 e aumentou sua sequência invicta.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino agora está há quatro jogos sem perder, sendo três vitórias. Com 14 pontos, lidera de forma isolada o Grupo C, à frente de Mirassol (11), Inter de Limeira (10) e Corinthians (9).

A Ponte Preta, que vinha de duas vitórias e cinco jogos invicta, permanece com 12 pontos, na vice-liderança do Grupo B, atrás apenas do Palmeiras (14) e à frente de Água Santa (10) e Guarani (4). Todos os adversários ainda jogam na rodada.

O Red Bull Bragantino começou de forma bem ofensiva com chute de Helinho e gol anulado de Eduardo Sasha, que tinha completado cobrança de falta com peixinho, mas estava impedido. Depois, outras duas chances perigosas: cabeceio de Juninho Capixaba e chute cruzado de Helinho. O placar só não foi aberto por conta de duas defesas de Pedro Rocha.

A primeira chegada perigosa da Ponte Preta demorou um pouco, mas aconteceu com Jeh. Ele finalizou da entrada da área, mas Cleiton salvou o Red Bull Bragantino. Já nos acréscimos, Jeh recebeu mais um passe, desta vez pela esquerda, invadiu a área e finalizou rasteiro, mas o goleiro fez outra importante defesa.

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu movimentado e Lucas Evangelista arriscou chute de fora da área, por cima. Até que aos 19 minutos o placar foi inaugurado a favor do Red Bull Bragantino. Lincoln cobrou falta da esquerda, Léo Ortiz apareceu na segunda trave e ajeitou para o lado oposto, encontrando Eduardo Sasha, que completou com um meio voleio.

Em outro lance de bola parada, desta vez um escanteio, Lucas Evangelista ficou com o rebote e finalizou rasteiro com perigo, mas para fora. Com todas as mudanças realizadas com cerca de 30 minutos do segundo tempo, o Red Bull Bragantino conseguiu manter o ritmo ofensivo, enquanto a Ponte Preta praticamente não atacou.

Quando um jogador da Ponte Preta quase balançou a rede, foi no lado errado. A bola ficou viva na área e o zagueiro Castro tentou afastar, mas quase encobriu Pedro Rocha, que se esticou todo para evitar o gol contra. No fim, Juninho Capixaba ainda cabeceou com perigo, mas o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela nona rodada. Às 18h, o Red Bull Bragantino visita o São Paulo no MorumBis, na capital paulista. Mais tarde, às 20h, a Ponte Preta joga diante de sua torcida, no Moisés Lucarelli, em Campinas, contra o Ituano.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 PONTE PRETA

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Raul (Lincoln), Jadsom Silva (Matheus Fernandes) e Lucas Evangelista; Helinho (Henry Mosquera), Bruninho (Vitinho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Haquín, Castro e Nilson Júnior (Paul Villero); Igor Inocêncio, Ramon Carvalho (Wesley Fraga), Léo Naldi, Elvis (Dudu) e Gabriel Risso; Iago Dias (Renato) e Jeferson Jeh. Técnico: João Brigatti.

GOL – Eduardo Sasha, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Nathan Mendes e Lucas Cunha (Red Bull Bragantino). Castro e Igor Inocêncio (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

RENDA – R$ 96.305,00.





PÚBLICO – 3.101 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

