Sasha completa 25 anos e é homenageada pela família: ‘Meu orgulho’

Sasha Meneghel completa 25 anos nesta sexta-feira, 28. Para celebrar a data, seus pais, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, e o marido, João Figueiredo, a dedicaram publicações especiais nas redes sociais.

Xuxa fez uma retrospectiva desde sua gravidez, evidenciando que sempre desejou ser mãe e que chegada da filha foi a realização de um sonho. “Meu orgulho, amor de todas as minhas vidas. Você me faz a pessoa mais feliz cada vez que você sorri… Sua alegria é meu maior presente! E hoje eu queria te presentear com algo, mas nunca será digno de tanta gentileza, carinho e beleza que possui”, escreveu a apresentadora.

Luciano Szafir também reuniu em vídeo alguns momentos com a filha e declarou seu amor. “Filhota, minha pequenina linda. Te amo tanto, parece que foi ontem que te peguei no colo após o parto e te levei até o berçário cantando para você. Tenho tanto orgulho da mulher que se tornou que não cabe dentro de mim. Te desejo toda saúde do mundo e que conquiste todos os seus sonhos sempre”, declarou o ator.

Já o marido da modelo fez uma homenagem mais singela, no story do Instagram. “Dia daquela que veio e mudou minha vida e de todos pra melhor! Te amo, te amo, te amo”, declarou João, em uma foto divertida do casal.

