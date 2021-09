Sasha compartilha novo look em viagem à Espanha

Sasha compartilhou com os seus seguidores o seu novo look. A modelo apareceu nas redes com os fios mais curtinhos em viagem com o marido pela Espanha. Em seus stories, ela comentou a mudança com um simples: “Resolvi cortar”.

O corte foi feito em São Paulo antes do casal embarcar para a Europa e o salão responsável também postou cliques do resultado logo depois da postagem de Sasha.

A estilista e modelo recebeu muitos elogios pelo novo corte, inclusive da melhor amiga, Bruna Marquezine, e do marido, João Figueiredo. “ow, na moral, ela não tá a coisa mais linda com esse cabelo? Gata pra carambaaaa”, babou o maridão.

Instagram will load in the frontend.

Veja também