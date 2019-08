Sasha comemora retorno à Vila Belmiro em jogo “primordial” com o Fortaleza

A “gordura” acabou. As duas derrotas sofridas pelo Santos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro ligaram o alerta na equipe paulista para a manutenção da liderança da competição, o que faz com que o atacante Eduardo Sasha classifique o jogo diante do Fortaleza, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, como “primordial”.

Para voltar a vencer depois de estancar nos 32 pontos, devido aos reveses para São Paulo (2 a 3) e Cruzeiro (0 a 2), ambos sofridos como visitante, defende o camisa 9, será importante voltar para perto da massa santista ao Urbano Caldeira, que novamente terá sua lotação esgotada para o jogo válido pela 16ª rodada.

“Estamos felizes por saber que a Vila estará lotada novamente. A força da torcida é fundamental para continuarmos atrás do nosso objetivo. Trabalhamos bastante para corrigir alguns aspectos e estamos confiantes em uma boa atuação em casa. Esse jogo é primordial para nós”, apontou o atacante.

Autor de sete gols no ano, todos marcados no Brasileirão, entretanto, Sasha lembra que o simples fato de jogar em seu campo não garantirá a vitória para a equipe do técnico Jorge Sampaoli. “O Fortaleza está passando por algumas mudanças, mas é uma ótima equipe. Assistimos alguns vídeos de suas atuações e precisaremos de muita atenção durante toda a partida.”

O fim da preparação para o compromisso deste domingo se deu após uma atividade comandada pelo treinador argentino com portões fechados no CT Rei Pelé. Mesmo sem revelar a escalação para o duelo com os cearenses, durante a semana, o comandante santista ofereceu algumas pitas, como a observação de Evandro e Marinho nas vagas de Carlos Sánchez e de Derlis González no setor ofensivo.

Certa para o treinador é apenas a ausência de Gustavo Henrique, que está suspenso devido à expulsão logo no início do confronto com o Cruzeiro no Mineirão. Por outro lado, contará com as voltas de Victor Ferraz e Felipe Aguilar, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

A provável escalação santista para o jogo deste domingo é: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison, Diego Pituca e Evandro (Sánchez); Marinho (Derlis González), Soteldo e Eduardo Sasha.