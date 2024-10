Sarto é primeiro prefeito a não conseguir se reeleger em Fortaleza

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 06/10/2024 - 20:45 Para compartilhar:

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), recebeu 11,75% (164.402) dos votos válidos na eleição deste domingo, 6, e se tornou o primeiro mandatário a não se reeleger na capital cearense desde que essa possibilidade existe.

+João Campos é reeleito com maior votação do Recife desde a redemocratização

Sarto nem sequer chegou ao segundo turno. Os deputados André Fernandes (PL), com 40,20% (562.305 votos), e Evandro Leitão (PT), com 34,33% (480.174 votos) foram os dois candidatos mais votados no pleito e avançaram à nova votação, marcada para 27 de outubro.

A reeleição é permitida no Brasil desde as eleições de 1998 e, portanto, foi autorizada para prefeitos nas disputas de 2000. Naquele ano, Juraci Magalhães (PMDB) foi reeleito, feito repetido em 2008 por Luizianne Lins (PT) e em 2016 por Roberto Cláudio (PDT), antecessor de Sarto, em Fortaleza.

Na campanha deste ano, medidas impopulares do prefeito se tornaram alvo preferencial dos adversários e ele se viu encurralado entre duas disputas particulars — uma pelos votos da esquerda, entre ele e Leitão, e outra à direita, entre Fernandes e Capitão Wagner (União Brasil), que teve 11,40% (159.426) dos votos válidos.

Por fim, avançaram os candidatos que reproduzem a polarização nacional entre o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).