Sarri é apresentado como novo técnico da Juventus

TURIM, 20 JUN (ANSA) – O treinador italiano Maurizio Sarri foi apresentado nesta quinta-feira (20) pela Juventus e disse estar feliz com a oportunidade de assumir o comando de um time de seu país. “Tive ofertas de importantes equipes italianas, mas preferi a maravilhosa experiência da Premier League. Então, senti a necessidade de retornar à Itália por motivos pessoais. A Juventus, o mais importante clube italiano, me ofereceu esta oportunidade”, afirmou Sarri, em uma coletiva de imprensa dentro do clube de Turim. O técnico prometeu “dar tudo de si” em sua nova casa, como fizera com o Napoli. “Estou feliz por estar aqui na Juventus.

Devemos ter ideias claras sobre o caminho que estamos tomando.

Em Nápoles, eu dei tudo, profissional e moralmente, porque nasci lá e torcia quando criança para o Napoli”, disse Sarri, citando o seu último trabalho na Itália, à frente do Napoli entre 2015 e 2018.

“Por três anos, acordei todas as manhãs com objetivo de vencer a Juventus. O Napoli era a alternativa mais factível. Dei 110% de mim, mas não conseguimos. Era uma rivalidade esportiva, mas acabou”, disse o treinador, sem negar sua ligação com o time do sul.

Sarri contou que pretende iniciar seus trabalhos conversando com os jogadores e ouvindo suas opiniões. Ele disse que deve se encontrar nos próximos dias com o astro da Juventus, o português Cristiano Ronaldo. “Pelo Chelsea, eu treinei grandes jogadores, mas treinar Cristiano Ronaldo é uma emoção, porque é um passo a frente.

Gostaria de ajudá-lo a quebrar alguns novos recordes”, disse. Sarri também foi questionado sobre os episódios racistas dentro dos estádios e pediu que a Itália tome medidas para acabar com isso. “Não posso mudar meu ponto de vista sobre os coros racistas só porque troquei de clube. A Itália deveria acabar com isso”, defendeu. (ANSA)