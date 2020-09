Sarkozy perde batalha jurídica em caso de financiamento líbio

O tribunal de apelação de Paris rejeitou nesta quinta-feira um recurso apresentado pelo ex-presidente francês Nicolas Sarkozy contra uma investigação sobre um suposto financiamento líbio a sua campanha presidencial de 2007, afirmaram à AFP fontes judiciais.

A decisão significa que provavelmente acontecerá um julgamento contra Sarkozy, 65 anos, e vários membros de seu círculo próximo, mas o ex-presidente ainda pode apresentar um novo recurso para tentar evitar os tribunais.

A investigação foi iniciada depois que o jornal on-line Mediapart publicou em 2012 um documento que pretendia demonstrar que a campanha vitoriosa de Nicolas Sarkozy de 2007 foi financiada em parte pelo regime de Muamar Khadafi.

Em sete anos de trabalho, os magistrados reuniram uma série de pistas que sustentam a tese, como depoimentos de autoridades líbias ou notas do serviço secreto de Trípoli.

Nenhuma evidência material foi encontrada, no entanto, embora as movimentações suspeitas de fundos tenham resultado em nove acusações até o momento.

Em uma vasta ofensiva jurídica, o ex-presidente francês e seus ex-ministros Claude Guéant, Eric Woerth e Brice Hortefeux – todos acusados com exceção do último – apresentaram vários recursos contra as investigações. Todos em vão.

Sarkozy se afastou da política depois de uma tentativa frustrada de retornar na eleição presidencial de 2017.

