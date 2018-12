Sarkis será curador da Bienal de Arquitetura de Veneza

VENEZA, 19 DEZ (ANSA) – O conselho de administação da Bienal de Veneza, sob proposta do presidente do órgão Paolo Baratta, nomeou o libanês Hashim Sarkis como diretor do setor de arquitetura, que terá como principal missão curar a 17ª Mostra Internacional de Arquitetura de 2020.

Sarkis é o nome a frente do Hashim Sarkis Studios (Hss), fundado em 1998, que conta com sede em Boston e em Beirute, além de ser diretor da Faculdade de Arquitetura do Instituto de Tecnologia de Massachussetts, o renomado MIT, dos Estados Unidos. O arquiteto já foi membro do júri internacional da Bienal de Arquitetura de 2016 e participou com o seu estúdio no pavilhão dos Estados Unidos (Bienal de Arquitetura de 2014) e da Albânia (Bienal de Arquitetura de 2010). Sarkis se formou em Arquitetura e em Belas Artes na Rhode Island School of Design, além de ter feito pós-graduação e doutorado em Arquitetura na Universidade de Harvard. (ANSA)