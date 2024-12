Sardenha candidata ‘casas de fadas’ a patrimônio da Unesco

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – As Domus de Janas na Sardenha, ilha italiana mais distante do país, buscam reconhecimento da Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade.

Conhecidas como “casas de fadas”, um personagem mitológico presente na cultura regional, tais locais referem-se a tumbas pré-históricas escavadas em rochas presentes em quase todo o território sardo. Um comitê da Organização das Nações Unidas (ONU) irá avaliar esta e demais candidaturas da região e dar o resultado até julho de 2025.

Datadas do período Neolítico, as Domus de Janas representam a arte e a arquitetura da Sardenha antiga, tendo sido utilizadas na pré-história até o final da Idade do Bronze (4.400 – 2.000 a.C.). Atualmente, estão catalogadas 3,5 mil tumbas, mas estudiosos acreditam que possam haver outras “casas de fadas” a serem descobertas.

Apesar de sua relevância histórica e cultural, as Domus de Janas ainda não tiveram o reconhecimento merecido como sítio arqueológico. Assim, 60 cidades sardas e o Centro de Estudos, Identidade e Memória se uniram para a promoção das tumbas a patrimônio internacional.

Ainda em território sardo, concorrem ao título da Unesco outros candidatos com potencial, como a aldeia fortificada de Monte Baranta em Olmedo, o único altar pré-histórico de Monte d’Accoddi em Sassari e o dólmen de Sa Coveccada em Mores, expressão do fenômeno do megalitismo, que juntamente com as oficinas líticas de processamento de obsidiana em Pau constituem evidência significativa da vida religiosa e civil da civilização pré-histórica da Sardenha. (ANSA).