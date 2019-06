Sarah Sanders deixará cargo de porta-voz da Casa Branca

WASHINGTON, 14 JUN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Sarah Sanders deixará o cargo de porta-voz da Casa Branca até o fim do mês.

“Depois de 3 anos e meio, nossa maravilhosa Sarah Huckabee Sanders deixará a Casa Branca no fim deste mês para voltar ao seu lar no Grande Estado do Arkansas”, escreveu o presidente no Twitter.

“Espero que ela decida concorrer para governadora do Arkansas – ela seria fantástica”, completou Trump. O pai de Sanders, Mike Huckabee, já governou o estado.

Sanders acabou virando protagonista em vários momentos do governo Trump, principalmente quando alguma polêmica surgia e a porta-voz era bombardeada de perguntas pela imprensa.

Ela, porém, tornou-se também conselheira e confidente do presidente, que regularmente a convida para reuniões de alto escalão. (ANSA)