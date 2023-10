Sarah Poncio compartilha fotos de viagem com novo namorado e filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2023 - 8:30 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 9, Sarah Poncio compartilhou, em seu Instagram, uma série de fotos da viagem que está fazendo pela Bahia, acompanhada do namorado, Victor Martins, e os filhos, José, de 5 anos e João, de 3, frutos de relacionamento antigo com Jonathan Couto.

As fotos receberam uma série de elogios de seguidores, como “Você está exalando felicidade”, “Lindas fotos”, “Felicidades sempre sua linda”, entre outros.

O relacionamento de Sarah com o novo namorado é recente. O seu primeiro post com Victor Martins foi feito no início do mês passado.

Veja as fotos da viagem de Sarah abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Poncio (@sarah)

