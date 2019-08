Sarah Oliveira estreia 5ª temporada do programa ‘Minha Canção’

A apresentadora Sarah Oliveira estreia nesta sexta-feira, 30, a 5ª temporada do programa Minha Canção. Transmitido pela Rádio Eldorado, o programa é apresentado semanalmente às sextas-feiras, a partir das 17h, e reapresentado aos domingos, no mesmo horário.

O primeiro episódio da nova temporada traz como convidado o cantor Milton Nascimento. Além dele, Minha Canção homenageia João Gilberto (em programa com participação de Gal Costa), Beth Carvalho (com participação de Luana Carvalho e Teresa Cristina) e Baby do Brasil (com participação de Duda Beat). Zabelê e Cissa Guimarães também fazem parte da lista de convidados.

A nova temporada conta com 12 episódios. Minha Canção apresenta músicas que fazem parte da trilha sonora da vida de diferentes pessoas.