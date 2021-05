Sarah desabafa após ataques sobre falas a respeito da pandemia: ‘Já pedi desculpas’

A ex-BBB Sarah Andrade fez um desabafo nas redes sociais a respeito dos ataques que na internet por conta das falas polêmicas sobre a pandemia que disse enquanto estava confinada no reality.

Em resposta a um seguidor que se dizia feliz por ver a ex-sister atacada, a consultora de marketing disparou: “Eu não entendo isso. Já pedi desculpas por tudo que falei equivocadamente, por todas as pessoas que posso ter magoado. Agora eu só quero seguir meu caminho e trabalhar”.

Sarah, que chegou a ser uma das favoritas do público durante um período do “BBB21“, acabou fazendo comentários polêmicos sobre a pandemia de Covid-19. Afirmou que durante a pandemia frequentava baladas normalmente, fez piada com o uso de máscara e as vítimas da doença.

Depois de eliminada do programa, Sarah acabou pedindo desculpas pelos comentários em um vídeo postado em suas redes sociais. “Eu não tenho justificativa para qualquer ofensa, só realmente me desculpar. Eu não imaginava a gravidade do que eu falei, principalmente em um momento tão frágil e triste em nosso país”, disse.

Em seu desabafo mais recente, sobre os ataques que ainda recebe, a consultora de marketing finaliza: “Estou super disposta a aprender e mudar sempre, mas as pessoas precisam aceitar a evolução e o recomeço das outras”.

