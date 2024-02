Sarah Beatriz grava DVD em São Paulo com anúncio de Neymar Jr, Ludmilla e MC Daniel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/02/2024 - 13:44 Para compartilhar:

Esta terça, 20 de fevereiro, promete entrar para a história da música gospel brasileira. Isso porque um dos maiores fenômenos do gênero, a carioca Sarah Beatriz dará voz ao seu terceiro projeto audiovisual. Divulgado nas redes pelo jogador Neymar Jr, e os cantores Ludmilla e MC Daniel, o DVD será gravado no Espaço ID, localizado no Bom Retiro, em São Paulo.

Ao lado de amigos, familiares, convidados e um público estimado em mais de cinco mil pessoas, a artista promete mostrar canções inéditas e algumas regravações em nova roupagem. Sarah também vai dividir palco com Bruna Karla, Eli Soares e Mauro Henrique. Tudo sob a supervisão de Ricardo Carreras, dono da gravadora Musile Records.

Disponibilizados gratuitamente através das redes sociais da artista, o primeiro lote do evento esgotou em menos de cinco horas. Os fãs contam as horas para as filmagens e comentam a ansiedade para o momento, assim como Sarah: “A cada minuto eu fico mais animada com o que está para acontecer, o que estamos prestes a viver. É um sonho que vai se realizar amanhã e estou muito feliz em compartilhar este momento com tantas pessoas queridas”, compartilha a artista.

Com direção de vídeo por Flauzilino Jr., o projeto de Sarah também conta com Hananiel Eduardo em sua equipe, produtor musical responsável pelos maiores sucessos do gospel. A setlist do audiovisual conta com 9 faixas impactantes que chegam aos aplicativos de música nos próximos meses.

Sarah Beatriz tem se consagrado como um dos mais influentes nomes do segmento em sua geração. Com mais de 2 milhões de seguidores apenas no Instagram e outros 1,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a cantora é um verdadeiro fenômeno do estilo.

