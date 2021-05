Sarah Andrade revela ter tido sonhos eróticos com participantes do BBB

Sarah Andrade está curtindo a fama pós-BBB. Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, a ex-BBB brincou de “Eu Nunca”, e acabou revelando muitos segredos polêmicos ao apresentador.

A especialista em marketing digital disse que não chegou a se “aliviar” dentro do reality, mas que chegou perto. “Tive sonhos safadinhos com as pessoas do BBB. Não cheguei a fazer essas coisas (masturbação) para aliviar, mas sonhei”, contou. Sarah também disse que fez muita amizade e que tem bastante contato com Lucas Penteado.

“Falo bastante com o Lucas. Já conheci a família inteira dele”, falou. Sobre morar com Gil do Vigor, Sarah disse que não tem certeza do que vai acontecer, mas que eles ficarão juntos de qualquer forma. “Ele não sabe ainda se vai ficar no Rio ou aqui em São Paulo por causa da contratação dele. Mas vou ter um casa lá e outra aqui.”

Assista:

