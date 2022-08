Sarah Andrade fala de fim de namoro com Lucas Viana: ‘Não dá certo’

Da Redação 24/08/2022 - 10:12 Compartilhe

Sarah Andrade falou sobre o mais recente término de namoro com Lucas Viana, com quem estava namorado – entre idas e vindas – desde junho de 2021. Em conversa com a Quem, a ex-BBB explicou o motivo do fim do relacionamento.

“Terminamos de uma maneira bem tranquila e com uma conversa madura. Tentamos algumas vezes e vimos que realmente não dá certo. A vida pública complica muito o relacionamento porque a gente acaba influenciado pelo que as pessoas falam. Às vezes a gente quer voltar e não volta, ou o contrário. Por exemplo, a gente demorava a falar que voltou para que não ficassem dando muito pitaco. Fora que sempre tem muita fofoca e a gente não sabe o que é verdade”, contou

Sarah também descartou a possibilidade de reconciliação e admitiu ainda não saber lidar com a exposição da fama.

“Quando a gente termina, a intenção é não voltar. Gosto muito dele, mas somos diferentes. Não foi falta de amor. A educação é diferente, e acabávamos brigando um pouco por isso no dia a dia. Para mim, como a vida pública é muito nova, fico muito insegura em cada passo que vou dar. Ainda não me acostumei com isso. Já tenho em mente que não quero divulgar na internet um próximo relacionamento porque isso atrapalha bastante”, adianta..