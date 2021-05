Ex-BBB21, Sarah Andrade é sondada pela RedeTV! para ser apresentadora

Sarah Andrade já está colhendo os frutos de sua marcante atuação no “BBB 21”, da Globo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a loira está sendo sondada pela RedeTV! para fazer parte do quadro de apresentadores da emissora.

Ainda de acordo com o veículo, Sarah está analisando a proposta, mas até o momento não deu um retorno se fechará contrato com a empresa.

O interesse da RedeTV! pela ex-sister se refere a brilhante participação dela no programa “Mega Senha”. Na atração, Sarah mandou muito bem, alavancou a audiência, com isso, chamando atenção dos executivos da casa.

