Sarah Andrade e Lucas Viana compartilham foto de viagem à Ilhabela: ‘Incrível é pouco’

Terça não é dia de #TBT, mas Sarah Andrade e Lucas Viana quiseram relembrar os momentos que viveram juntos em Ilhabela, litoral paulista. O casal, que reatou o namoro, não perdeu a chance de se declarar em um cenário paradisíaco. “Um filme na cabeça com as memórias do último final de semana… Incrível é pouco para definir”, escreveu ele. “Quando nosso conforto não é um lugar, mas sim uma pessoa…”, disse ela, em publicação anterior.

Os fãs gostaram de ver os dois juntos novamente. “A foto de milhões”, comentou uma seguidora. “Casem logo seus lindos e tenham uns três filhos”, escreveu outra. “Tô tão feliz em ver cada vez mais que vocês estão felizes”, disse um fã.

https://www.instagram.com/p/Cf7BBKSubtx/