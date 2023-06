Sarah Andrade é confirmada como uma das palestrantes de evento em Maringá

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 8:10 Compartilhe

A influenciadora digital e empresária Sarah Andrade, conhecida nacionalmente por sua participação no Big Brother Brasil 21, foi confirmada como uma das palestrantes da 8° edição do X Business, um dos eventos mais importantes no cenário de negócios e networking. O evento acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de junho, no Vivaro Eventos, em Maringá.

Sarah, que além de empreendedora, é publicitária, mestre em business, consultora de Marketing Digital e proprietária de sua própria marca de joias e semijoias levará sua expertise e experiência para compartilhar com as pessoas que desejam ingressar no mundo dos negócios.

Com um histórico de viagens pelo mundo em busca de formação e enriquecimento profissional, Sarah acumulou uma valiosa bagagem de conhecimento e networking. Sua presença no evento promete trazer insights valiosos para os participantes, dividindo um pouco de seu conhecimento para que outros empreendedores também possam alcançar sucesso usando o marketing como uma ferramenta estratégica.

O X Business é reconhecido por unir palestrantes renomados e oferecer uma imersão completa no universo dos negócios. Com a participação de Sarah, promete ser ainda mais enriquecedor com muitas oportunidades de conexão não só com a empresária, mas também com outros grandes profissionais de destaque do mundo dos negócios.

