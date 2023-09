SAP anuncia assistente de IA generativa para seus serviços

A SAP – uma das maiores empresas do mundo no segmento de ERP e software corporativo – anunciou nesta terça-feira o Joule. Trata-se de um assistente criado a partir de modelos de IA generativa e que será incorporado aos produtos da companhia.

O Joule será incorporado a aplicações da SAP, de RH e finanças a cadeia de suprimentos, compras e experiência do cliente, bem como na SAP Business Technology Platform. Com o assistente, funcionários poderão fazer perguntas ou apresentar um problema a ser resolvido, em linguagem simples, e receber respostas inteligentes extraídas dos dados da companhia, incluindo aí textos, imagens e insights de todo o portfólio da SAP e de fontes de terceiros.

Segundo a companhia, o assistente poderá, por exemplo, identificar regiões com baixo desempenho de vendas e ligar a outros conjuntos de dados que revelem um problema na cadeia de fornecimento. Na área de RH, a ferramenta ajudará a escrever descrições de funções de trabalho sem vieses e a gerar perguntas de entrevistas de emprego.

A SAP informa que o Joule estará disponível nas soluções SAP SuccessFactors e SAP Start em novembro deste ano, e no SAP S/4HANA Cloud, no início do próximo ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias