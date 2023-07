SAP decepciona com receita de nuvem no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 10:07 Compartilhe

A empresa de software alemã SAP divulgou nesta sexta-feira, 21, que sua receita total somou 7,55 bilhões de euros no segundo trimestre de 2023, representando alta de 5% ante o mesmo período do ano passado. Apenas a receita de nuvem aumentou 19% na mesma comparação, a 3,32 bilhões de euros, enquanto a de licenças de software diminuiu 26%, a 316 milhões de euros, segundo balanço publicado pela empresa.

Já o lucro operacional subiu para 2,06 bilhões de euros no último trimestre, de 1,68 bilhão de euros um ano antes, com a margem operacional avançando de 23,3% para 27,2%.

Apesar do avanço, as receitas total e de nuvem vieram abaixo das expectativas de analistas, de 7,6 bilhões de euros e 3,4 bilhões de euros, respectivamente, de acordo com consenso fornecido pela própria SAP.

A SAP também reduziu sua projeção para a receita com nuvem em 2023, para uma faixa de 14 bilhões de euros a 14,2 bilhões de euros. A expectativa anterior era de 14,4 bilhões de euros.

Por volta das 9h10 (de Brasília), a ação da SAP tinha queda de 3,9% na Bolsa de Frankfurt.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias