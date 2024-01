SAP anuncia reestruturação e lucra mais que o esperado no 4º tri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/01/2024 - 13:49 Para compartilhar:

A SAP pretende implementar um plano de reestruturação este ano que afetará cerca de 8.000 empregos, ampliando seu foco em inteligência artificial. Em comunicado divulgado na noite da terça-feira, 23, a desenvolvedora alemã de software de gestão de empresas disse que a maioria dos 8.000 cargos afetados deverá ser coberta por programas de demissão voluntária e de requalificação interna, quando funcionários são treinados para assumir outras funções dentro do grupo.

A empresa, no entanto, espera terminar 2024 com quadro de funcionários semelhante ao atual. No fim do ano passado, a empresa contava com 107.602 colaboradores.

A SAP prevê que os custos de reestruturação ficarão em torno de 2 bilhões de euros, e que a maior parte desse valor será reconhecido no primeiro semestre do ano.

Também na terça-feira a SAP divulgou balanço do quarto trimestre de 2023. No período, a empresa teve lucro operacional de 2,51 bilhões de euros e receita de 8,47 bilhões de euros.

Os resultados superaram as expectativas de analistas, que previam ganho operacional de 2,47 bilhões de euros e receita de 8,32 bilhões de euros.

