SAP amplia lucro e melhora guidance para o ano, com demanda aquecida por IA; ADR salta 4% em NY

A SAP teve lucro líquido de 1,44 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2024, um crescimento em relação ao ganho de 1,35 bilhão de euros em igual período do ano passado. Diluído por ação, o lucro (EPS) foi de 1,24 euro, 15% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

A empresa alemã de software de negócios aumentou a receita total em 9%, para 8,47 bilhões de euros. A receita de nuvem e software subiu para 7,43 bilhões de euros, em comparação com 6,68 bilhões de euros do terceiro trimestre de 2023.

Os resultados foram impulsionados pela demanda de inteligência artificial, que levou a empresa a elevou suas perspectivas para o ano inteiro. Ela agora espera uma receita de nuvem e software entre 29,5 e 29,8 bilhões de euros, acima da projeção anterior de 29 bilhões e 29,5 bilhões de euros.

No after hours da Bolsa de Nova York, as American Depositary Receipts (ADRs) da SAP saltavam 4,17% por volta das 17h50 (de Brasília).