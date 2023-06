São suspensas buscas por cão Wilson, que ajudou na busca de crianças desaparecidas na Colômbia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 10:12 Compartilhe

As Forças Militares da Colômbia suspenderam as operações de busca pelo cão Wilson, que desapareceu após auxiliar na localização de quatro crianças perdidas na Floresta Amazônica, após a queda de um avião. A informação foi divulgada pelas autoridades colombianas ao canal de notícias “Caracol” na quarta-feira, 28.

Wilson desapareceu após ajudar a encontrar a aeronave acidentada e os corpos de três adultos que faleceram no acidente ocorrido em maio. As crianças foram resgatadas com vida no início de junho, depois de ficarem desaparecidas por 40 dias.

+ ‘Ele não se aproxima e está arisco’, diz militar sobre cachorro que ajudou nas buscas por crianças colombianas

+ Criança resgatada na selva diz ter brincado com cão herói desaparecido

Cerca de 100 pessoas estiveram envolvidas nas buscas por Wilson na floresta. A operação contou com a participação de militares e indígenas, que espalharam comida pela selva. Até mesmo uma cadela no cio foi utilizada para tentar atrair o cão.

“Usamos absolutamente todos os recursos, não poupamos esforços, usando todas as capacidades humanas e tecnológicas”, declarou Pedro Sánchez, comandante de operações especiais das Forças Armadas, à rede Caracol.

Na segunda-feira, 26, o Exército já havia informado que era improvável que Wilson fosse encontrado.

“Wilson é um símbolo de um membro das Forças Armadas que não regressou depois de uma missão. Honraremos ele e todos os cães que perderam a vida protegendo os colombianos”, afirmou Sánchez.

Entenda o caso

Quatro crianças irmãs se perderam na selva por 40 dias após a aeronave em que viajavam com a mãe sofrer um acidente na região amazônica. A mãe, Magdalena Mucutuy Valencia, o piloto, Hernando Murcia, e um líder indígena perderam a vida na queda. Seus corpos foram encontrados na terça-feira, 16 de maio.

A missão de busca e resgate mobilizou mais de 100 militares. Durante a operação, os agentes encontraram uma construção improvisada com galhos na floresta. O Exército relatou que as crianças se alimentaram de frutas e de kits de sobrevivência encontrados na mata. Na sexta-feira, 9, elas receberam atendimento médico e uma avaliação inicial revelou desidratação e algumas picadas de insetos.

O cão desapareceu em 18 de maio durante as buscas pelas crianças. No entanto, segundo o jornal “El País”, o exército chegou a avistar Wilson na selva em pelo menos duas ocasiões.

De acordo com a Rádio Caracol, as crianças resgatadas relataram que estiveram na companhia de um pequeno cachorro na floresta, possivelmente sendo Wilson. Uma das meninas resgatadas até mesmo fez um desenho do cãozinho.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias